Команда 2-й общевоинской армии выиграла чемпионат ЦВО по армейскому гиревому рывку
23 декабря 2017 18:11
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В соревнованиях принимали участие два заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса и 28 мастеров спорта – всего около 150 военнослужащих. Были разыграны 21 комплект наград в личном зачете у мужчин и женщин.
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16-24 кг у женщин и 24-32 кг у мужчин. На упражнение отводится 12 минут с неограниченным количеством смены рук. Состав команды входят 1 представитель, 7 мужчин и одна женщина.
Победители чемпионата военного округа примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ, который пройдет в феврале 2018 года в Смоленске, сообщает пресс-служба ЦВО.
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