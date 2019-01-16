Колумбийский фанат после ЧМ-2018 набил на всю спину карту России
16 января 2019 19:53
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Самарскую область он отметил отдельно, передает пресс-служба ПФК "КС" со ссылкой на sports.ru.
Фото: ФК "КС"/sports.ru
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