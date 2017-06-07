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Клуб пляжного футбола «Крылья Советов» начнет свое выступление в чемпионате России – 2017

7 июня 2017 14:45
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Первый этап суперлиги состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 18 июня.
Самарский пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» на следующей неделе начнет свое выступление в чемпионате России – 2017. Первый этап суперлиги состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 18 июня.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по пляжному футболу принимают участие 9 команд.

Турнир состоит из трех этапов. На первом «Крылья» сыграют с «Кристаллом» (Санкт-Петербург), «Спартаком» (Москва), «ЭЛМОНТом» (Королев), ЦСКА (Москва) и «Дельтой» (Саратов). Второй этап состоится в июле в Казани, заключительный раунд соревнований пройдет в августе в Москве. Шесть лучших команд попадут в суперфинал.

В заявку «Крыльев Советов» включены 18 игроков, из них три легионера - форвард сборной Беларуси Игорь Бриштель, а также игроки сборной Португалии Джордан Сантос и Бернардо Мартинс. Главным тренером «Крыльев» в предстоящем сезоне будет бразильский специалист Бруно Жермано.

«Как и раньше мы делаем ставку на самарских игроков. Рядом с мастеровитыми легионерами наши ребята будут гораздо быстрее прогрессировать, повышать свой профессиональный уровень. То же самое касается тренеров – сегодня дефицит отечественных специалистов, а опытный иностранный наставник может очень многое дать футболистам», - отмечает
президент «Крыльев» Евгений Храмов, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото   КС "ФК"
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