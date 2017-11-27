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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Катка на стадионе "Локомотив" в Самаре в этом году не будет

27 ноября 2017 11:56
339
Катка на стадионе
В прошлом году объекты стадиона были переданы новому собственнику.

В Железнодорожном районе Самары в этом году не будет традиционного катка на стадионе «Локомотив», пишет Samru.ru со ссылкой на администрацию спортивного комплекса.
Напомним, в прошлом году объекты стадиона были переданы новому собственнику - Самарской области, и перешли в оперативное управление Школе высшего спортивного мастерства №1.    
        
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