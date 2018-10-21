Касаткина впервые вошла в топ-10 рейтинга
21 октября 2018 21:30
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В обновлённом списке она будет занимать десятое место. Ранее лучшим результатом 21-летней Касаткиной была 11-я строчка.
Добавим, что такого успеха россиянка сумела добиться после победы в финале Кубка Кремля — 2018.
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