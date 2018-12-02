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Карпин: «Я согласен прямо сегодня перенести матч с «Крыльями Советов»

2 декабря 2018 22:59
139
Валерий Карпин после игры с ЦСКА (0:0) рассказал, согласится ли он перенести матч 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», если температура в Самаре 8 декабря будет ниже минус 15 градусов. Именно при таком условии одна из команд имеет право потребовать перен
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после игры с ЦСКА (0:0) рассказал, согласится ли он перенести матч 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», если температура в Самаре 8 декабря будет ниже минус 15 градусов. Именно при таком условии одна из команд имеет право потребовать перенести игру.

«Согласия моего не надо. Я соглашусь прямо сегодня. Для этого (якобы) сделали турнир по системе «осень-весна». Поэтому и есть время перенести такие матчи на весну. Если бы была «весна-осень», надо было бы заканчивать сезон, и переносить было бы некуда. Это (переносы) делают в том числе для такой посещаемости, как у нас сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Больше 30 тысяч зрителей пришло», — передает слова Карпина корреспондент Sport24.ru Александр Муйжнек.

Карпин также объяснил, зачем «Ростову» нужен предсезонный турнир в Катаре. «Это нужно для подготовки к сезону. Не надо искать соперников. А я считаю, чем сильнее соперники на сборах — тем лучше. Наверное, кроме первого сбора. И «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак» — сильные соперники. Решение принято правильно, посмотрим, как это отразится на сезоне», — добавил тренер. 
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