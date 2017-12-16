Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина включили в число 25 лучших хоккеистов в истории НХЛ

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На второе место эксперты поставили Бобби Орра, в 70-е годы дважды выигрывавший Кубок Стэнли с «Бостоном». Защитник дважды становился лучшим бомбардиром сезона и трижды получал «Харт Трофи» — приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.Третьим стал умерший в прошлом году Горди Хоу. В составе «Детройта» он провел 25 сезонов (с 1946 по 1971 гг.) За это время нападающий четыре раза побеждал в Кубке Стэнли, по шесть раз получал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт Трофи».На 16-е место в списке лучших хоккеистов НХЛ всех времен поставили россиянина Александра Овечкина. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером. Нападающий дебютировал в НХЛ в 2005 году, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) и обойдя в голосовании Сидни Кросби.Россиянин шесть раз завоевывал приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», по три раза получал «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ) и «Харт Трофи» (призы самому ценному игроку) и один раз «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). Он шесть раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В январе 2017 года Овечкин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.Овечкин — один из трех хоккеистов в истории НХЛ, сумевших забить 50 и более голов в семи сезонах. Ранее подобного результата добились канадцы Майк Босси и Уэйн Грецки. Форвард стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (580) среди всех российских хоккеистов, а по очкам занимает второе место, уступая только Сергею Федорову (1070 против 1179).В 2010 году Овечкин был назначен капитаном «Вашингтона». В январе 2008 года он подписал с «Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму $124 млн. Россиянин стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн.1. Уэйн Гретцки2. Бобби Орр3. Горди Хоу4. Марио Лемье5. Морис Ришар6. Дуг Харви7. Жан Беливо8. Сидни Кросби9. Бобби Халл10. Терри Савчак11. Хоуи Моренц12. Ги Лефлер13. Марк Мессье14. Эдди Шор15. Жак Плант17. Патрик Руа18. Рэй Бурк19. Никлас Лидстрем20. Глен Холл21. Доминик Гашек22. Фил Эспозито23. Яромир Ягр24. Стэн Микита25. Мартин БродерФото: NHL.com