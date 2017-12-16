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Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина включили в число 25 лучших хоккеистов в истории НХЛ
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Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина включили в число 25 лучших хоккеистов в истории НХЛ

16 декабря 2017 14:20
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Список был составлен экспертами канадского телеканала TSN в честь столетия Лиги.
Как сообщает РБК, эксперты канадского телеканала TSN в честь столетия НХЛ составили список из 25 лучших игроков в истории Лиги. Первое место в рейтинге занял лучший снайпер и бомбардир НХЛ Уэйн Гретцки. С «Эдмонтоном» в 80-е годы прошлого века он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли.

На второе место эксперты поставили Бобби Орра, в 70-е годы дважды выигрывавший Кубок Стэнли с «Бостоном». Защитник дважды становился лучшим бомбардиром сезона и трижды получал «Харт Трофи» — приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Третьим стал умерший в прошлом году Горди Хоу. В составе «Детройта» он провел 25 сезонов (с 1946 по 1971 гг.) За это время нападающий четыре раза побеждал в Кубке Стэнли, по шесть раз получал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт Трофи».

На 16-е место в списке лучших хоккеистов НХЛ всех времен поставили россиянина Александра Овечкина. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером. Нападающий дебютировал в НХЛ в 2005 году, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) и обойдя в голосовании Сидни Кросби.

Россиянин шесть раз завоевывал приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», по три раза получал «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ) и «Харт Трофи» (призы самому ценному игроку) и один раз «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). Он шесть раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В январе 2017 года Овечкин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Овечкин — один из трех хоккеистов в истории НХЛ, сумевших забить 50 и более голов в семи сезонах. Ранее подобного результата добились канадцы Майк Босси и Уэйн Грецки. Форвард стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (580) среди всех российских хоккеистов, а по очкам занимает второе место, уступая только Сергею Федорову (1070 против 1179).

В 2010 году Овечкин был назначен капитаном «Вашингтона». В январе 2008 года он подписал с «Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму $124 млн. Россиянин стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн.

Список 25 лучших хоккеистов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки
2. Бобби Орр
3. Горди Хоу
4. Марио Лемье
5. Морис Ришар
6. Дуг Харви
7. Жан Беливо
8. Сидни Кросби
9. Бобби Халл
10. Терри Савчак
11. Хоуи Моренц
12. Ги Лефлер
13. Марк Мессье
14. Эдди Шор
15. Жак Плант
16. Александр Овечкин
17. Патрик Руа
18. Рэй Бурк
19. Никлас Лидстрем
20. Глен Холл
21. Доминик Гашек
22. Фил Эспозито
23. Яромир Ягр
24. Стэн Микита
25. Мартин Бродер




Фото: NHL.com

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