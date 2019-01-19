"КамАЗ-мастер" Николаева стал победителем "Дакара"
19 января 2019 22:59
210
Второе место досталось ещё одному экипажу "КамАЗ-мастера" под управлением Дмитрия Сотникова. На третьем месте расположилась команда Жерара де Роя из Голландии Team Petronas de Rooy Iveco.
Фото: © twitter.com/@KAMAZmasterTEAM
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
362
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
268
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
569
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7804
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8323
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8058
Спорт в регионе
19 января 2019 22:59
В Перу завершился 41-й ралли-рейд "Дакар", где победу в третий раз подряд одержала российская команда. Спорт в регионе
209
19 января 2019 10:39
Благодаря этой победе команда укрепилась в тройке лидеров. Спорт в регионе
258
18 января 2019 23:19
"Самара" идет в тройке лидеров Суперлиги. Спорт в регионе
764
18 января 2019 15:27
На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина. Спорт в регионе
370
17 января 2019 19:02
"... по результатам проверки СП в ЦСП не выявлено ни одного нарушения, связанного с нецелевым расходованием средств". Спорт в регионе
307
17 января 2019 14:49
Футбольный сезон в топовых европейских чемпионатах находится в самом разгаре, а это означает, что сейчас у болельщиков есть отличная возможность делать... Спорт в регионе
73
16 января 2019 19:53
Самарскую область он отметил отдельно. Спорт в регионе
354
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
621
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
802
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1024
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
900
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1212
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
825
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1609
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1409
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1753
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2126
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2343
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3561
Мероприятия