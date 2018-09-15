Как тратят деньги клубы РПЛ?

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Я изучил, на что же еще тратят деньги наши клубы, согласно сайту госзакупок (к сожалению, информацию удалось найти не по всем). Итак, куда же уходят бюджеты клубов РПЛ?Сразу замечу, что информация не всегда будет актуальной, не все клубы размещают постоянно заказы на портале госзакупок. Всю информацию, приведенную ниже, вы можете проверить сами.В 2015 году «Енисей» заказал экипировки почти на 7 миллионов рублей. Экипировка была заказана для основного состава, молодежной команды и женской команды. Из интересных предметов, необходимых к поставке, были, например, носки, сланцы, парадные шапки (не просто шапки, а парадные). К слову, список товаров для женской команды был в 2 раза меньше, чем для основного состава, причем в число товаров для женского состава вошел еще и компрессор для накачивания футбольных мячей.В том же году «Енисей» планировал организовать тренировочный сбор на Кипре, в городе Айа Напа. Сумма договора на организацию этого тренировочного сбора составляла 7 млн 395 тысяч рублей. В число требуемых к предоставлению услуг во время сбора входила, например, стирка и сушка спортивной формы до 2 раз день, объемом 2000 килограмм.Размещаться команда планировала в отеле «Pavlo Napa Beach» 4*. Одна ночь в номере люкс этого отеля (по системе «все включено»), проведенная в конце сентября, стоит 38 тысяч рублей по данным Booking.com. Стоимость ночи в стандартном номере с «все включено» – 20 тысяч.В начале августа самарский клуб разместил заказ на предоставление права пользования скаутской системой Wyscout. Стоимость пользования такой системой на полгода составит 7500 евро. Кроме стандартного пакета услуг, «Крылья» выбрали следующие дополнительные, предоставляемые Wyscout:• молодые игроки;• стандарты по РПЛ;• пенальти;• доступ к технической съемке матчей РПЛ;• 30 статистических отчетов в месяц.Если вы до сих пор думаете, что футбол это игра про то, как 22 мужика бездумно бегают за одним мячом, то ошибаетесь. Так новичок РПЛ тратит тысячи евро на то, чтобы получить информацию по стандартам соперника. Это обуславливается тем, что большинство клубов лиги играют в оборонительный футбол. И использование стандартов играет важную роль. А подготовка вратарей к пенальти заставляет бьющих быть хитрее и повышать исполнительское мастерство. Так как перед ударом вратарь всегда знает, в какой угол или в каком стиле его соперник чаще всего бьет пенальти. Слова того же Гильерме после отбитого пенальти в Уфе подтверждают этот факт.На что еще тратят деньги «Крылья Советов»?В начале августа был размещен заказ, предметом которого стал комплекс услуг по доработке экипировки для команд ЗАО «ПФК «Крылья Советов». Стоимость доработки экипировки составляет 500 тысяч рублей. Примерно в те же сроки был размещен заказ на 990 тысяч на предоставление права использования нескольких баз данных: «Технико-Тактические действия Футбол», «Перемещение игроков. ФИТНЕС», «Скаут». А также «Крылья Советов» купили спортивное питание на 350 тысяч. К сожалению, установить, что именно купили самарцы, не удалось; так что использовать те же БАДы, что и Андрей Тихонов, чтобы в 47 лет выглядеть так же прекрасно, у вас не получится.Анализировать траты «Ростова» начнем с того, с чего все началось, продуктов питания.Возвращаться к морепродуктам мы не будем; кроме них, клуб заказывал фрукты, овощи, молочные и консервированные продукты. Список всего необходимого для футболистов с берегов Дона довольно обширен. Из фруктов бросаются в глаза узбекские дыни по 88 рублей за кг и голубика по 1080 рублей за кг. В списке овощей аж 47 наименований, здесь есть картофель (и молодой, и поздний), редис, как местный так и импортный. Бросилась в глаза стоимость мяты: килограмм этого душистого растения для футболистов «Ростова» стоит 540 рублей.Интересным оказался список молочной и сырной продукции, а также консервированных продуктов. Исходя из него питаться, как футболист РПЛ не так уж и сложно. Так в «молочке» есть такие товары, как биойогурты «Слобода»(по-моему со всеми представленными в линейке вкусами, футболисты едят даже имбирные йогурты), молочные коктейли «Белый город»(шоколадный и клубничный) и самые разные виды сыров. Кстати, молоко в «Ростове» покупают от Parmalat, в списке есть и низколактозное молоко от того же производителя.Кроме того, видимо в команде есть фанаты глазированных сырков. В списке значатся глазированные сырки с ванильным, шоколадным и кокосовым вкусами от производителя «Белый город». Когда пойдете на выходных за покупками, обязательно обратите внимание на эти продукты. Возможно Алексей Ионов заиграл так прекрасно во все не благодаря своей тактической выучке и работе Валерия Карпина, а благодаря ванильным глазированным сыркам «Белый город».Когда будете в отделе консервированной продукции остановите взор на продукцию компании «Махеев». В списке ростовской команды аж 18 вариантов джемов от этого производителя, думаю это не зря, наверняка, джемы вкусные. Также клуб запросил консервированную фасоль от «Хаинц», и белую, и красную.ФК «Ростов» на портале госзакупок регулярно размещает заказы связанные с организацией чартерных рейсов. Так в 2017 году в клубе, видимо, решили, не мудрствуя лукаво, разместить один заказ сразу на все перевозки, сумма такого заказа составила 42 млн. 390 тыс. рублей. В том же 2017 году было потрачено 18 миллионов рублей на поставку фирменной продукции компании Adidas.Уже 17 сентября «Ростову» играть в РПЛ с екатеринбургским «Уралом», за орагнизацию чартерного рейса в Екатеринбург и обратно клуб готов заплатить от 2 млн. 600 тыс. рублей.Еще один интересный заказ, связанный с «Ростовом», который удалось найти был на организацию питания и проживания судей на весь сезон 18/19. Сколько вы думаете за год футбольный клуб тратит на данную статью расходов. ФК «Ростов» разместил заказ на 1 млн. 440 тыс. рублей. После таких трат естественно обидно, когда тебе ставят непонятный пенальти.Особо стоит обратить внимание на то, что на каждый ростовский матч клуб тратит минимум 300 тыс. рублей на организацию дополнительного транспорта для перемещения болельщиков к стадиону и от него. Не может не радовать факт того, что клуб задумывается об удобстве перемещения собственных болельщиков в день матча.По «Уралу» свежих данных не так много. Поэтому придется довольствоваться фактами из прошлого.Как и «Енисей» в 2015 году, «Урал» в 2016 году проводил тренировочный сбор на Кипре, в городе Ларнака. Потратить на проведение сбора руководство планировало 6 млн. 496 тыс. рублей. Размещалась команда в отеле Golden Bay. Это пятизвездочный отель, одна ночь в стандартном номере по системе все включено на конец сентября в этом отеле стоит 22 тыс. рублей. Руководство «Урала» в 2016 году в смете закладывало стоимость одноместного номера 125 евро за ночь, а двухместного 96 евро за ночь. Аренда футбольного поля не далеко от отеля стоила клубу 500 евро в день.В том же 2016 году уральцы потратили 650 тыс. рублей на печать предматчевых программок. А годом ранее 295 тыс. рублей ушло на производство шапок-ушанок с символикой клуба. Интересно, пользовались ли они популярностью у посетителей официального клубного магазина?В 2014 году «Урал» совершил сразу несколько «важных» покупок. Так было потрачено почти 200 тыс. рублей на приобретение цифрового фотоаппарата Canon EOS 5D Mark III Body и объектива Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USМ, 110 тыс. рублей на покупку профессиональной стиральной машины ASKO WMC 84 P, а также 543 тыс. рублей на приобретение легкового автомобиля Hyundai Solaris.Сразу же начнем с нашей любимой рубрики, что едят футболисты.Клуб в начале августа разместил заказ на покупку фруктов, овощей и зелени на сумму 712 тыс. рублей. В списке необходимого значились 600 кг картофеля, 800 кг арбузов, 300 кг дынь, в отличие от «Ростова» казанцы не требуют непременно узбекские дыни и рассчитывают приобрести дыни дешевле, чем ФК «Ростов», по 68 рублей за кг. Кроме того, в Казани намерены приобрести 40 кг тыквы.Примерно в тоже время был размещен заказ и на покупку ягод, сухофруктов и орехов(на сумму 361 тыс. рублей). В списке необходимого значатся: королевские финики по 880 рублей за кг, 15 кг шиповника, 100 кг черешни и еще много всего другого.Кроме продуктов питания, ФК «Рубин» серьезно пополнил запасы канцтоваров, на сумму 1 млн. рублей. Такая большая сумма обусловлена нуждами академии команды. Было куплено 45 упаковок «гелевых ручек для ЕГЭ», акриловые краски, классные журналы и т.д. Также в этот список попали настенные часы «Troyka» по 322 руб. за штуку, довольно бюжетный вариант.Так же, как и «Ростов» казанские футболисты любят добираться на матчи чартерными рейсами, за перелет в Грозный пришлось заплатить 3 млн. 250 тыс. рублей.Весной 2018 года клуб размещал заказ на организацию чартерного рейса для доставки команды на место проведения учебно-тренировочного сбора. Маршрут был следующим Казань-Сочи-Санкт-Петербург-Казань. Летела команда самолетом Сухой Супер Джет 100, а стоимость такого перелета составила 5 млн. 620 тыс. рублей.Значительной статьей расходов клуба являются траты на охрану объектов, принадлежащих клубу. Так в мае 2018 года клуб разместил заказ на предоставление услуг охраны на сумму 11 млн. 116 тыс. рублей.Наконец мы добрались к московским клуба. Информацию удалось найти всего по 2 московским командам.По «Динамо», как и по некоторым клубам, о которых говорилось выше, нет свежей информации, поэтому посмотрим на траты клуба минувших лет.Начнем с того, что клуб серьезно тратился на создание видео сюжетов. Так в 2015 году «динамовцы» потратили 35 млн. рублей на разработку материалов для проекта «Динамо TV». А в 2016 году было потрачено 14 млн. рублей на работы по производству видео сюжетов, видео графики и проведение трансляций через сеть интернет.Еще один интересный факт из 2016 года. В тот год клуб потратил 50 млн. рублей на аренду автомобилей. Судя по приложенным к заказу документам, договор планировалось заключить на 2 года, вплоть до лета 2018. А арендованы были 8 автомобилей «Мерседес-Бенц» класса V, 4 автомобиля класс «Sprinter» и 4 автомобиля E-класса.Все в том же 2016 году «Динамо» потратило 5 млн. рублей на анализ матчей основного состава и «Динамо-2». Немногим меньшим было потрачено на контракт, предметом которого была поставка питьевой воды, сумма договора равнялась 4,5 млн. рублей.В 2015 году клуб серьезно потратился на страхование своих футболистов, выложить пришлось 7,5 млн. рублей.А в 2014 году было потрачено 4,5 млн. рублей на организацию перелета, естественно чартером. К сожалению, куда летела команда, узнать не удалось.Ну и напоследок,Начнем с трат, совершенных клубом в 2017 году.В том году клуб потратил 4 млн. рублей на анализ собственной целевой аудитории. В проекте документации есть состав работ, который поставщику было необходимо выполнить. Работы делились на блоки. Были указаны следующие блоки:Построение портретов сегментов «активные болельщики», «болельщики», «диванные войска».Построение портретов сегмента «тусовщики».Построение портретов сегмента «студенты» и «семьи».Очень интересно было бы посмотреть на результаты этой работы, чтобы понять, кто же я «тусовщик» или солдат «диванных войск».Тогда же «Локомотив» пытался обновить ассортимент клубного магазина, на 750 тыс. рублей были заказаны подстаканники с символикой клуба и футляры под них. И еще 2 млн. рублей на поставку другой атрибутики, какой именно, в документации, к сожалению, указано не было.Переходим к тратам 2018 года. Клуб потратил 4 млн. 237 тыс. рублей на организацию сбора в Сочи. Жила команда в пятизвездочном отеле Pullman. Юрий Павлович Семин жил в номере категории Suite, из всей делегации, подобной роскоши удостоился только он. Стоимость ночи в таком номере согласно документации заказа 6 тыс. рублей.24 человека жили в одноместных номерах, стоимостью также 6 тысяч рублей, и еще 16 человек в двухместных номерах, они стоили дешевле, 3650 рублей. Солидно потратиться пришлось на обеды команды, 7 дней обедов стоили 1 млн. 60 тыс. рублей.В конце февраля 2018 года команда проводила сбор в Белеке. Жили футболисты в отеле Regnum, естественно пятизвездочном. Юрий Палыч снова разместился в номере Suite, стоимостью 243 евро за ночь. Причем в пакете необходимых услуг было специально указано «Номер категории Suite для Главного тренера по цене Стандартного номера». Всего на этот сбор было потрачено 2 млн. 960 тыс. рублей.В апреле 2018 года также был размещен заказ на обеспечение продовольственным товарами женской команды «Локомотив». Потратили 190 тыс. рублей. Купили 300 литров молока и 1,5 тонны бананов.В августе этого года «Локомотив», так же, как и «Крылья Советов», оформил подписку на Wyscout, потрачено на это 22 тысячи евро. Утрируя, можно сказать, что зимой стоит ждать первых результатов от приобретения подобной подписки.К сожалению, информации по остальным клубам РПЛ найти не удалось, но и благодаря тому, что есть, вы можете купить себе джем, который ест Ионов, финики, которыми кормят Сердара Азмуна, и поселиться в номер, где сборы проводил Юрий Палыч Семин.