Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»

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«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — сообщил глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что оба футболиста «прославились своим неспортивным преступлением» и обязаны соблюдать правила поведения. Он отметил, что правовую оценку их действиям должны дать следствие и суд. Однако, по словам Кадырова, «выйдя на свободу» после наказания люди нередко испытывают проблемы с трудоустройством.Глава Чечни добавил, что в Грозном от футболистов не ждут «звездной игры и забитых мячей», но хотят помочь им «безболезненно пройти период адаптации». «Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», — заявил Кадыров.11 октября Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца за избиение двух чиновников и водителя телеведущей. Оба инцидента попали на видео и стали объектом критики со стороны спортивных организаций. В частности, в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что рассматривают возможность разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» пообещал наказать Кокорина и прекратил продажу футболок с его фамилией.В российской Премьер-лиге «Зенит» по итогам десятого тура занимает первое место (25 очков), «Краснодар» — второе (19 очков), а «Ахмат» располагается на девятом (12 очков).Фото: соцсети