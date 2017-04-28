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К 75-летию "Крыльев Советов" будет выпущена лимитированная серия почтовых марок

28 апреля 2017 18:49
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Памятное гашение марок состоится в День рождения клуба – 3 мая в музее
К 75-летию "Крыльев Советов" будет выпущена лимитированная серия почтовых марок Специально к юбилею нашей команды выпущена лимитированная серия почтовых марок. На них изображены ветераны и легенды футбольного клуба "Крылья Советов".

Памятное гашение марок состоится в День рождения клуба – 3 мая в музее "Самара Космическая" (пр. Ленина 21). Начало мероприятия, в котором примут участие ветераны, изображенные на марках, в 9:30.

Стоит отметить, что почтовые марки, посвященные российскому футбольному клубу, выпущены впервые. Этот проект был бы невозможен без участия "Самарской энергетической компании", сообщает пресс-служба ФК "КС".
 
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