К 75-летию "Крыльев Советов" будет выпущена лимитированная серия почтовых марок

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Памятное гашение марок состоится в День рождения клуба – 3 мая в музее "Самара Космическая" (пр. Ленина 21). Начало мероприятия, в котором примут участие ветераны, изображенные на марках, в 9:30.Стоит отметить, что почтовые марки, посвященные российскому футбольному клубу, выпущены впервые. Этот проект был бы невозможен без участия "Самарской энергетической компании", сообщает пресс-служба ФК "КС".