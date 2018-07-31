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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Из-за отказа от части гостевой квоты билетов ЦСКА ограниченное число билетов можно получить в ТЦ "Сила Спорта"

31 июля 2018 14:51
86
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! Из-за отказа от части гостевой квоты билетов ЦСКА ограниченное число билетов можно получить в ТЦ "Сила Спорта". Для этого нужно совершить любую покупку в клубном магазине "Крыльев Советов" и получить билет на игру с армейцами. Акция начинается с 14:00, передает fckssamara.


 
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