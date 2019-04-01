История фразы «Матч состоится при любой погоде». Почему она исчезла с афиш?

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То, что матч состоится при любой погоде, вы слышали сотни или тысячи раз. В советские времена эту фразу писали на афишах, и она подразумевала, что игра очень важная, ее ждут миллионы болельщиков и она точно пройдет в назначенное время.В книге петербургского спортивного журналиста Юрия Коршака «Старый, старый футбол» указано, что фраза появилась еще в 1893 году – но не перед футбольным матчем (первая игра в истории России состоялась в 1897-м), а перед состязаниями велосипедистов на Семеновском гиппо-циклодроме.«На следующей неделе воодушевленные успехом велосипедисты-любители решили повторить состязания на циклодроме. Смущало их лишь одно обстоятельство – непостоянство петербургской осени. Тогда и появилась впервые на афишах фраза, впоследствии ставшая классической формулой большого спорта: «Матч состоится при любой погоде», – пишет Коршак.Первый чемпионат СССР состоялся в 1936-м, и надпись «Матч состоится при любой погоде» начали наносить на афиши всех важных игр.Надпись исчезла с афиш в 1951 году. В июле матч чемпионата СССР между ленинградским «Динамо» и «Крыльями Советов» (Куйбышев) был прерван из-за жуткого ливня, который во втором тайме превратил газон в болото. Арбитр Моргунов принял удивительное для того времени решение: остановил игру при счете 2:1 в пользу «Крыльев» и отправил футболистов в раздевалки.После этого матча организаторы решили не рисковать и больше не писали на афишах, что игра состоится в любую погоду. А «Динамо» и «Крылья» провели переигровку лишь спустя два месяца, в сентябре. Итог – 2:2.В 1985-м фраза «Матч состоится в любую погоду» стала названием детектива латвийского режиссера Роланда Калныньша (фильм снят по повести Вацлава Фолпрехта «Смерть в штрафной площадке»). Сюжет: спецслужбы получают информацию, что один из футболистов клуба из Западной Германии – вражеский резидент. У него находится микрофильм с секретной информацией, но вскоре его находят мертвым, а пленка микрофильма исчезает. У следователей есть всего несколько дней, чтобы поймать преступника и не допустить отмены матча. Не допустили.