Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе
Говоря о диалоге между властью и it-сообществом, Дмитрий Азаров отметил: "Чтобы был диалог, нужно друг друга понимать"
Еще трое военнослужащих подали заявления на недавно задержанного гражданина.
Вымогателю из Рощинского добавили статей
Певица Наталья Штурм стала героиней шоу Дмитрия Шепелева
Наталья Штурм проверила 20-летнего любовника на полиграфе
До последнего времени он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУМВД Волгоградской области.
Новым начальником полиции Самары станет полковник Александр Прядко
Так как новая дорога пройдет вдоль ботанического сада с севера и северо-востока, на новой территории парка планируется высадить деревья и кустарники, сформировав защитную полосу.
Ботанический сад увеличат из-за продления Авроры до Ново-Садовой
Среди 1300 участников фестиваля — уроженец Самары, ныне проживающий в Москве, Денис Пушкин. Сегодня он отвечает за продуктовый маркетинг в школе английского языка Skyeng.
Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"
В Самаре открылся фестиваль интернет-деятелей 404fest
В Самаре открылся фестиваль интернет-деятелей 404fest
Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"
Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"
сегодня  Суббота, 6 октября, 15:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/10:
USD 66.63
0.42
EUR 76.66
0.61
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Исполнять обязанности главного тренера "Крыльев Советов" в матче с "Динамо" будет Владимир Кухлевский

6 октября 2018 14:19
78
Новый главный тренер
Сегодня утром на стадионе "Самара Арена" состоялось совещание, посвященное матчу десятого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" – "Динамо" (Москва).

На нем команды представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в своих традиционных синих цветах, "Динамо" сыграет в белой форме.

По сведениям организаторов на матче ожидаются до 15 тысяч болельщиков.

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович будет смотреть игру с трибуны. С тренерской скамьи командой будет руководить Владимир Кухлевский. Его помощниками станут Василий Мазур и Виктор Гаус. Все трое являются тренерами молодежного состава самарцев.

Матч "Крылья Советов" – "Динамо" состоится сегодня на стадионе "Самара Арена" и начнется в 15:00. Встреча будет показана на телеканале "Матч. Премьер" (Комментаторы – Сергей Кривохарченко и Дмитрий Петров). Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:     пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
687
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
547
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
541
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7554
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8109
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7866
Весь список
Спорт в регионе
6 октября 2018  14:19
Новый главный тренер
Исполнять обязанности главного тренера "Крыльев Советов" в матче с "Динамо" будет Владимир Кухлевский
Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович будет смотреть игру с трибуны.   Спорт в регионе
77
5 октября 2018  16:57
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового тренера ФК
Дмитрий Азаров: «Миодраг Божович - опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе»
Губернатор  Дмитрий Азаров  прокомментировал назначение нового тренера ФК "Крылья Соватов".   Спорт в регионе
362
5 октября 2018  15:57
В разные годы 50-летний специалист возглавлял
Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович представлен команде
В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".   Спорт в регионе
279
5 октября 2018  13:57
Дмитрий Азаров: Андрей Тихонов – знаковая фигура российского футбола
Дмитрий Азаров: Андрей Тихонов – знаковая фигура российского футбола
Стало известно об отставке главного тренера «Крыльев Советов». Спорт в регионе
342
5 октября 2018  12:29
Андрей Тихонов покидает
Андрей Тихонов покидает "Крылья Советов"
Он провел заключительную тренировку. Спорт в регионе
272
4 октября 2018  18:04
Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак).
Памятный знак "За участие в проведении ЧМ-2018" получает Тольяттинская "Академия футбола им. Юрия Коноплева"
Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак).  Спорт в регионе
245
4 октября 2018  16:39
В течение недели Тигиев сыграл тайм за «молодежку» «КС», затем 120 минут в кубковом матче, а в понедельник дебютировал в «основе».
Защитник Георгий Тигиев рассказал, почему из Москвы перебрался на берега Волги
В течение недели Тигиев сыграл тайм за «молодежку» «КС», затем 120 минут в кубковом матче, а в понедельник дебютировал в «основе».   Спорт в регионе
228
Весь список


Видео
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
396
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
397
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
815
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15798
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
841
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
1098
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
985
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1020
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2066
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1491
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1656
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1613
Весь список

Мероприятия
В Самаре открылась выставка «Солдаты Самары. 1918 год»
В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»
СОУНБ представляет книжно-иллюстративную выставку «От папируса до бумаги: страницы книжной истории»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда