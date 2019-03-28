Исполком МОК рекомендовал включить 4 новых вида спорта в программу ОИ-2024

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Заседание исполкома МОК прошло в среду в Лозанне."Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической", - сказал глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на канале МОК в YouTube.Спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг уже включены в программу Игр-2020 в Токио в качестве дополнительных видов спорта.Брейк-данс, в случае включения в программу Игр-2024, может дебютировать на летних Олимпийских играх.Включение данных видов в программу Олимпиады-2024 МОК рассмотрит на сессии в июне.