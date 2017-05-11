Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе

109

12 мая в 15 часов 00 минут на ледовой арене Самарского дворца спорта (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222) пройдет мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом под руководством семикратной чемпионки Европы, двукратной чемпионки Мира, двукратного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой.Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет», инициатором которой выступил Добровольный физкультурный союз. Акция проводится при содействии Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, при поддержке компании «Ново Нордиск».Кроме этого, Ирина Слуцкая примет участие в круглом столе Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы «Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента», инициатором которого выступила председатель Комитета, Депутат Самарской Губернской Думы Марина Сидухина. Круглый стол состоится в 10 час. 00 мин. в здании Самарской Губернской Думы (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.187).