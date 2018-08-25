Ирина Роднина: "Главная наша задача - создать условия для того, чтобы росло здоровое поколение"

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Центральная дискуссия - Стратегическая сессия с участиеми легенды спорта"Мы еще не достигли тех показателей, которые определил президент Владимир Путин - привлечь к систематическому занятию спорта не менее 55% населения. В Самарской области этот показатель пока только 35%. Нам нужен результат на уровне тех задач, которые определены главой государства", - подчеркнул Дмитрий Азаров.В 2018 г. запланировано открытие:- ледового катка в г. Чапаевске;- ФОКов в Нефтегорске, в селах Шентала и Савруха;- бассейны в посёлке Стройкерамика и селе Георгиевка;- стадионы в Чапаевске и селе Кошки;- более 20 универсальных спортплощадок.При этом главная задача - сделать и строящиеся, и уже действующие спорткомплексы и площадки доступными для всех юных граждан СО."У нас нет региональных и муниципальных детей, спортивные объекты должны быть доступны для всех", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Депутат ГД, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила высокий уровень проведения Фестивая дворового спорта в Самаре. Люди приехали сюда не только посоревноваться, считает она, здесь формируется платформа,обсуждаются актуальные вопросы отрасли, вырабатываются пути использования спортивного наследия.В рамках стратегической сессии Ирина Роднина подчеркнула: "Главная наша задача - создать условия для того, чтобы росло здоровое поколение".Серьёзная задача по формированию физической культуры ложится на школу."На уроке физкультуры, как правило, даются двигательные навыки, но не менее важно дать ребёнку необходимые знания о физической культуре, чтобы, став взрослым, он занимался самостоятельно", - отматила Ирина Роднина.Неслучайно в Послании Президента большой раздел был посвящён не спорту как таковому, а именно здоровью подраставшего поколения.Говоря о наследии ЧМ-2018, Дмитрий Азаров отметил, что уже подготовлены документы, в которых расписан каждый метр использования "Самара Арены"."Мы ставим задачу к 15 ноября не просто сформировать концепцию использования, а чтобы она была очень точной и детальной. Уверен, так и будет", - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.