Ирина Охотникова из Самары выиграла шпажное «золото» на первенстве России в Сочи

138

Турнир шпажисток с личным «золотом» выиграла спортсменка самарского филиала ЦСКА Ирина Охотникова из Самары – воспитанница армейского тренера Валерия Захаревича.Предыдущие пять видов программы завершились победами фехтовальщиков Москвы. И в турнире шпажисток москвички могли рассчитывать на успех. В восьмерке сильнейших они заняли три места. Но Дарья Филина и Манана Саумова встретились между собой и сильнее оказалась первая, а Ирина Охотникова, обыграв сначала Алину Багаеву – 15:12, а затем и Филину – 15:9, лишила Москву шансов на шестую победу. В финале Охотникова встретилась с Анастасией Корнеевой из Татарстана. Победив и ее – 15:7, армейская шпажистка завоевала золотую медаль.Ирина поделилась эмоциями с пресс-центром самарского филиала ЦСКА:- Очень рада своей победе! Соперники были достойные, но на этот раз мневезло чуть больше. Спасибо моим тренерам за работу, это и их победа в том числе, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара