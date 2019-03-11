Игроков "Крыльев" и "Енисея" на поле "Самара Арены" вывели дети из подшефных интернатов

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В рамках Недели действий CAFE – цикла мероприятий, которые ежегодно проходят в марте и направлены на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в футбольные мероприятия, на поле "Самара Арены" участников матча вывели дети из различных самарских школ-интернатов. Помимо подшефной команды "Крылья Мечты" футболистов "Крыльев Советов" и "Енисея" сопроводили дети из школ-интернатов №115 и 117.Также стоит отметить, что клуб пригласил на футбол и других "особенных болельщиков. На игре присутствовали представители Всероссийского Общества слепых и ассоциации "Десница", которая объединяет представителей маломобильной группы населения, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"