Игроки юношеской сборной "Крыльев Советов" в составе сборной Приволжья выиграли серебро Первенства России
17 сентября 2018 19:48
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"Крылья" в команде представляли вратари Клим Макаров и Данил Бельтюков; защитники Егор Александров, Роман Ермаков, Илья Коткин, Владислав Щетинин и Кирилл Ломакин; полузащитники Данила Волков, Павел Макаров, Артем Булгаков и Клим Салмин; нападающие Денис Кравченко, Богдан Чинарев и Сергей Габелашвили. В составе тренерского штаба сборной с командой работал главный тренер КС-ЦПФ-2002 Вадим Ботов.
По итогам группового этапа турнира сборная Приволжья досрочно оформила себе выход в четверку сильнейших команд. Соперником по полуфиналу нашей команды была сборная Северо-Запада, основу которой представляли ребята петербургского "Зенита". Одержав победу с минимальным счетом, волжане вышли в финал турнира, где боролись за золото со сборной Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Основное время финального матча, который проходил 16 сентября, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти успех сопутствовал южанам, счет 4:3 в их пользу. Игроки "Крыльев", сыгравшие за Приволжье, увозят из Волгограда серебро, а Богдан Чинарев еще и персональную награду. Нападающий нашего клуба был признан Лучшим игроком турнира.
Результаты матчей сборной Приволжья на турнире
Групповой этап:
Приволжье – Дальний Восток 5:1
Золотое Кольцо – Приволжье 0:1
Приволжье – Сибирь 3:1
Москва – Приволжье 2:1
Полуфинал: Северо-Запад – Приволжье 0:1
Финал: ЮФО/СКФО – Приволжье 0:0, пенальти 4:3
Лучший игрок: Богдан Чинарев (Приволжье, ПФК "Крылья Советов" Самара), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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