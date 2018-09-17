Игроки юношеской сборной "Крыльев Советов" в составе сборной Приволжья выиграли серебро Первенства России

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"Крылья" в команде представляли вратари Клим Макаров и Данил Бельтюков; защитники Егор Александров, Роман Ермаков, Илья Коткин, Владислав Щетинин и Кирилл Ломакин; полузащитники Данила Волков, Павел Макаров, Артем Булгаков и Клим Салмин; нападающие Денис Кравченко, Богдан Чинарев и Сергей Габелашвили. В составе тренерского штаба сборной с командой работал главный тренер КС-ЦПФ-2002 Вадим Ботов.По итогам группового этапа турнира сборная Приволжья досрочно оформила себе выход в четверку сильнейших команд. Соперником по полуфиналу нашей команды была сборная Северо-Запада, основу которой представляли ребята петербургского "Зенита". Одержав победу с минимальным счетом, волжане вышли в финал турнира, где боролись за золото со сборной Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.Основное время финального матча, который проходил 16 сентября, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти успех сопутствовал южанам, счет 4:3 в их пользу. Игроки "Крыльев", сыгравшие за Приволжье, увозят из Волгограда серебро, а Богдан Чинарев еще и персональную награду. Нападающий нашего клуба был признан Лучшим игроком турнира.Результаты матчей сборной Приволжья на турниреГрупповой этап:Приволжье – Дальний Восток 5:1Золотое Кольцо – Приволжье 0:1Приволжье – Сибирь 3:1Москва – Приволжье 2:1Полуфинал: Северо-Запад – Приволжье 0:1Финал: ЮФО/СКФО – Приволжье 0:0, пенальти 4:3Лучший игрок: Богдан Чинарев (Приволжье, ПФК "Крылья Советов" Самара), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"