Игроки юношеской команды БК «Самара» провели мастер-класс в школе №73

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21 февраля у команды был выходной, и игроки «Самары-ДЮБЛ» Вадим Пушкарь и Егор Захаров решили провести его с пользой: они отправились в самарскую школу №73. Здесь несколько месяцев работает проект «ПРОдвижение», в рамках которого происходиториентирование школьников на здоровый образ жизни и их знакомство с известными самарскими спортсменами.Вадиму и Егору предстояло познакомить старшеклассников с баскетболом. Сорокаминутный урок, ведущими которого они стали, был разбит на две равные по времени части. Первая прошла в формате пресс-конференции: школьники задавали самые разные вопросы про баскетбол и спорт вообще — а ребята старались на них ответить. С какого возраста лучше начать заниматься баскетболом, мешает ли спорт учебе и принимают ли самарские баскетболисты запрещенные препараты — эти и други вопросы не остались без ответа.Затем «профессионалы» провели для школьников экспресс-тренировку. Начав с обязательной разминки и нескольких базовых упражнений на технику передачи и ведения мяча, они успели сыграть с хозяевами и традиционный двусторонний матч. А завершилось мероприятие памятными фото и вручением сувениров от БК «Самара».Илья Хохлан, учащийся школы №73:- Очень понравился этот урок, особенно задавать вопросы и играть с настоящими баскетболистами. У нас уже были похожие уроки — к нам приходили из кикбоксинга и фигурного катания, но баскетбол мне понравился больше. Посмотрел на упражнения, как они играют — и самому захотелось играть так же хорошо.Вадим Пушкарь, защитник БК «Самара»:- Для меня это первый такой опыт, я впервые проводил мастер-класс в школе. Надеюсь, детям это понравилось и когда-нибудь они сами будут проводить мастер-классы в школах... Почувствовать себя тренером — непередаваемые ощущения! Поначалу я не понимал, о чем можно с детьми говорить — но, думаю, они смогли меня понять. И у них получались те упражнения, которые мы им предлагали. Мы им, конечно, подсказывали, но со многим они и сами справлялись.25 февраля в Москве стартует второй полуфинальный этап первенства ДЮБЛ. По его итогам определятся все участники «Финала восьми». «Самара-ДЮБЛ» имеет хорошие шансы пробиться в решающую часть чемпионата, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"