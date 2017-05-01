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Игроки БК «Самара» приняли участие в благотворительном забеге «Добрый бег»

1 мая 2017 10:48
141
Игроки БК «Самара» приняли участие в благотворительном забеге «Добрый бег»
Все собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей из Самарской области.

В воскресенье, 30 апреля, на набережной у бассейна ЦСК ВВС состоялся благотворительный забег «Добрый бег» в поддержку тяжелобольных детей Самарской области.

Самое активное участие в мероприятии, организованном благотворительным обществом «Русфонд» при поддержке школы правильного бега I Love Running, принял баскетбольный клуб «Самара». Клуб выставил для участия в забеге на 5 км полноценную команду во главе с тренером Владимиром Черниковым. В нее вошли представители команды «Самара-ДЮБЛ», серебряные призеры недавно завершившегося чемпионата Детско-юношеской баскетбольной лиги, а также игроки команды «Самара-2000».

Всего же заявки на участие в забеге, все собранные средства с которого пойдут на лечение тяжелобольных детей из Самарской области, подали более трехсот человек.

Лучший результат из игроков БК «Самара» показал Кирилл Фролов: 18-летний защитник финишировал четвертым, всего на несколько секунд «опоздав» в призовую тройку.

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