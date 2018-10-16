Игроки, выступавшие за сборные своих стран, вернулись в расположение "Крыльев Советов"

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"Крылья Советов" продолжают подготовку к гостевому матчу 11-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом". В расположение нашей команды вернулись игроки, выступавшие за сборные своих стран: Рамиль Шейдаев, Паул Антон и Олег Ланин. В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича принимают участие все игроки, кроме защитника Мирала Самарджича, который продолжает свое восстановление после травмы.Готовиться к игре с "Уралом" самарцы будут на своей клубной базе вплоть до пятницы, 19 октября, после чего "Крылья Советов" отправятся на игру в Екатеринбург. Матч "Урал" – "Крылья Советов" пройдет в субботу, 20 октября, на "Екатеринбург Арене". Начало игры в 15:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: передает пресс-служба ФК "КС"