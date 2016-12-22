Игрок молодежки «Крыльев Советов» вызван в юношескую сборную России
22 декабря 2016 13:28
119
17-летний форвард молодежной команды "Крыльев Советов" Егор Голенков получил вызов в юношескую сборную России не старше 1999 года (тренер – Михаил Галактионов), которая с 7-го по 22-е января следующего года выступит в Санкт-Петербурге на мемориале Гранаткина. Для Голенкова это первый вызов в сборную России.
Россия сыграет с Индией, Латвией и Белоруссией. Всего в турнире примут участие 16 сборных: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония, Латвия, Беларусь, Россия, Индия, Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан, Молдова, Словения, Иран и сборная Санкт-Петербурга, сообщается на сайте ФК.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
12 декабря 2016 09:25
Прошло награждение активистов и праздничная программа. ЧМ-2018
69
6 декабря 2016 16:17
Срок завершения работ в районе гостиничного комплекса «Русская Охота» - апрель 2018 года. ЧМ-2018
560
5 декабря 2016 18:40
Совместно с другими городами – организаторами ЧМ-2018. ЧМ-2018
269
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5787
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6291
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6244
Спорт в регионе
22 декабря 2016 18:32
В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан. Спорт в регионе
65
22 декабря 2016 13:28
Всего в турнире примут участие 16 сборных. Спорт в регионе
119
21 декабря 2016 14:40
Запрещенное вещество в организме Александра могло оказаться по вине ближайшего окружения. Спорт в регионе
164
21 декабря 2016 14:00
Губернатор подписал соответствующее постановление. Спорт в регионе
174
20 декабря 2016 15:55
Предстоит важная игра. Это Кубок России — здесь все решается в одном отдельном матче. Спорт в регионе
209
20 декабря 2016 15:26
Спорт в регионе
178
20 декабря 2016 10:14
Будет организовано несколько дистанций для разных возрастов. Спорт в регионе
198
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
559
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
692
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
934
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
676
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
817
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
692
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
775
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1943
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1602
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10358
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8529
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5268
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают