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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Игрок молодежки «Крыльев Советов» вызван в юношескую сборную России

22 декабря 2016 13:28
119
Всего в турнире примут участие 16 сборных.

17-летний форвард молодежной команды "Крыльев Советов" Егор Голенков получил вызов в юношескую сборную России не старше 1999 года (тренер – Михаил Галактионов), которая с 7-го по 22-е января следующего года выступит в Санкт-Петербурге на мемориале Гранаткина. Для Голенкова это первый вызов в сборную России.

Россия сыграет с Индией, Латвией и Белоруссией. Всего в турнире примут участие 16 сборных: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония, Латвия, Беларусь, Россия, Индия, Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан, Молдова, Словения, Иран и сборная Санкт-Петербурга, сообщается на сайте ФК.

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