Игрок "Барселоны", которого хотел купить "Локо", перешёл в "Севилью"

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По данным СМИ, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, ещё два миллиона "Барса" получит в виде бонусов. Практически одновременно с продажей одного Видаля каталонский клуб приобрёл другого — центрального полузащитника Артуро Видаля из "Баварии" за 19 миллионов евро. В "Севилье" не упустили шанса поиронизировать над ситуацией.При этом "Локомотив" после звёздных переходов Гжегожа Крыховяка из ПСЖ и Бенедикта Хёведеса из "Шальке" намерен продолжать работу на трансферном рынке. В частности, СМИ утверждают, что в стан чемпиона страны в ближайшее время перейдут нападающий сборной России Фёдор Смолов и швейцарский форвард Брель Эмболо. Поиски бомбардира для "Локо" логичны: в трёх матчах нового сезона команда не смогла забить ни одного гола.