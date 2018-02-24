Игорь Кононов из "Мега-Лады" выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду

73

"Игорь Кононов из "Мега-Лады" Тольятти выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду в Вятских Полянах! 18 очков! Максимальный результат! Решающая гонка за чемпионский титул завтра!", - сообщает пресс-атташе СК Мега-Лада Юлия Романенко в Твиттере.