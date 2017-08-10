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Игорь Грачев назначен главным тренером «Самары»

10 августа 2017 17:09
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В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба.
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба.

Сергей Зозулин, возглавлявший главную команду клуба с 2012 г., покинул свой пост. При этом Сергей Александрович продолжит работать в структуре клуба: он станет главным тренером клуба, председателем Тренерского совета БК «Самара» и займется координацией работы всех подразделений.

Главным тренером «Самары», готовящейся к очередному сезону в чемпионате Суперлиги, назначен Игорь Грачев. Один из лучших российских баскетболистов 90-х, в БК «Самара» он добился серьезных успехов в работе с юношеской и молодежной командами («серебро» ДЮБЛ и «бронза» Европейской юношеской баскетбольной лиги в 2014 г., «бронза» Единой молодежной лиги ВТБ в 2017-м). Кроме того, он уже имеет опыт работы во главе сборной России U18, с которой в начале августа выступал на первенстве Европы.

Роль помощника главного тренера продолжит исполнять Александр Полинкевич, по-прежнему входит в тренерский штаб команды и тренер по физподготовке Владимир Черников.

Молодежную команду БК «Самара» возглавит Дмитрий Пивцайкин. Последние три сезона он работал с юношеской командой, которую дважды привел к медалям чемпионата ДЮБЛ (бронзовые — в 2016 г., серебряные — в 2017-м). В настоящее время он входит в тренерский штаб сборной России U16 на первенстве Европы в Черногории. Помогать Пивцайкину будет Виктор Кулагин.

Командой ДЮБЛ будет руководить Илья Локтионов. Для 26-летнего специалиста это будет первым опытом самостоятельной работы: прежде он помогал Игорю Грачеву в юношеской и молодежной командах. Ассистентом Локтионова станет Алексей Щукин, совсем недавно выступавший в юношеской и молодежной командах БК «Самара», сообщает пресс-служба клуба.



Фото БК "Самара"



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