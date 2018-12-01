Идём на большой волейбол: в «МТЛ Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти
1 декабря 2018 13:42
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В 17:00 в «МТЛ Арене» в рамках 7-го тура регулярного чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти.
История противостояния команд в СУПЕРЛИГЕ насчитывает 4 матча, во всех играх сильнее была «Нова». Настрой боевой! Вместе-мы сила, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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