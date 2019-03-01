Хоккейная команда ИК-6 завоевала призовое место в городском турнире Самарской ночной хоккейной лиги

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Примечательно, что на самом матче уже побывали знаменитые хоккеисты - Борис Майоров, Борис Михайлов и вице-президент федерации хоккея России Владимир Асеев. Они высоко оценили уровень спортивной подготовки хоккеистов-любителей и дали ряд ценных рекомендаций по ее совершенствованию.В городском турнире Самарской ночной хоккейной лиги среди любительских команд «Надежда» команда исправительного учреждения участвует четвертый раз. Среди соперников такие известные в областном центре сборные, как «Ураган», «Ветеран», «Старая Самара»,«Чайка», «Фрегат» и другие.В борьбе с ними команда ИК-6 не раз одерживала победы и завоевывала призовые места. В нынешнем году она удостоилась «бронзы», а лучший бомбардир Андрей, забивший за спортивный сезон – 78 шайб, был награжден именным кубком.В последний день зимы состоялась товарищеская встреча с любительской командой «Чайка», где с перевесом в одну шайбу победила сборная ИК-6. А после матча состоялось награждение призеров городского турнира.- Развитие спорта в местах лишения свободы, - говорит начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. - способствует распространению среди осужденных здорового образа жизни, помогает улучшить морально-психологическую обстановку, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.