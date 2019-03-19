Хоккеист отправил в нокдаун судью в матче любительских команд в Канаде
19 марта 2019 23:53
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На видео инцидента видно, как 45-летний Николас Сайр вступил в словесную перепалку с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья навзничь упал на лед и смог подняться лишь спустя несколько секунд.
Отмечается, что делом заинтересовалась полиция, началось расследование.
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