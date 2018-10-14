Хамил и угрожал. В Самаре задержали второго за сутки пьяного футболиста за рулём
14 октября 2018 19:40
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— В организме футболиста обнаружено наркотическое вещество — в народе именуемое "феном"... Тигиев включил "Мамаева-Кокорина", хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями, — говорится в сообщении.
Сегодня ночью был задержан полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров. Проверка показала у футболиста самарского клуба наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза. Отмечается, что Башкиров свою ошибку сразу признал, раскаялся и вёл себя достойно.
Фото: © VK/Ночной Патруль Самара
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