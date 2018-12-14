Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками

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Среди тех, кто пришел поприветствовать Хабиба и задать ему интересующие многих вопросы, были жители не только Самары, но и других городов области и соседних регионов, те, кто сегодня станет свидетелями очередной, восьмой по счету "Битвы на Волге". Это крупнейшее событие состоится в МТЛ-Арене уже через несколько часов, сообщает АСМ "СПОРТИКО".Вчера же, прошла официальная церемония взвешивания участников боев – тридцати бойцов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Ирана и Латвии. Ее предваряла открытая тренировка еще одного известнейшего российского микс-файтера, президента федерации ММА Ульяновской области Владимира Минеева. А затем сотни собравшихся на фуд-корте любителей единоборств приветствовали живую легенду смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова! Это была третья открытая пресс-конференция "Орла" в Самаре.Разговор по душам Хабиба с аудиторией длился около часа. Чемпион UFC внимательно выслушивал вопросы, обязательно требуя, чтобы собеседник был в поле его зрения и честно, с чувством собственного достоинства и уважения к собравшимся отвечал. Несколько раз к почетному гостю туринра "Битва на Волге-8" подходили дети с отклонениями в физическом развитии, с каждым из которых Хабиб сфотографировался, сказал несколько ободряющих слов, а самого маленького подержал на руках.Фото: соцсети