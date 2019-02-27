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Губернатор пожелал нашим фигуристам и тренерам успехов на Зимней Универсиаде.

27 февраля 2019 16:22
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18 молодых фигуристов из нашего региона будут состязаться в танцах на льду и синхронном катании.
Болеем за сборную России и спортсменов из Самарской области, которые в этом году будут выступать на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

18 молодых фигуристов из нашего региона будут состязаться в танцах на льду и синхронном катании.

Сегодня,перед отъездом на важные соревнования, спортсмены СО вместе с губернатором Дмитрием Азаровым возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине - в благодарность героям Великой Отечественной, которые ценой своей жизни отстояли для потомков право на мир и свободу. 

Губернатор пожелал нашим фигуристам и тренерам успехов на Зимней Универсиаде, вручил каждому термос с символикой региона, а для болельщиков - флаг Самарской области.

"Надеемся, что у вас все получится! Мы будем болеть за вас, переживать, и, я уверен, радоваться вашим успехам", - сказал Дмитрий Азаров.

"Я переживал за Егора Базина и Софью Евдокимову на Чемпионате России, потом на Чемпионате Европы. Смотрел и радовался вашим успехам, - подчеркнул глава региона. - Понятно, что у нас на Чемпионате страны в фигурном катании конкуренция выше, чем на международных турнирах. Но результат- достойный!"

"У наших синхронистов тоже есть очень серьёзные намерения выступить достойно. Уверен, все получится! - отметил губернатор, обращаясь к спортсменам. - За вас болеет вся страна, надеется и ждет хорошего результата. Поэтому важно сохранять спокойствие перед стартом", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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