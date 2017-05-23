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Губернатор Самарской области встретился с руководством ПФК «Крылья Советов»

23 мая 2017 19:38
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Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» - 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу.
Во встрече участие в которой приняли министр спорта, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Шляхтин, генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор ПФК «Крылья Советов» Поваров.

Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» - 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу.

По словам Губернатора, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК «Крылья Советов» был решен вопрос по привлечению в клуб
спонсорских средств. Предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые были необходимые для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в чемпионате РФПЛ.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме
возвращения в Премьер-лигу», - подчеркнул губернатор.

На встрече было особо подчеркнуто, что отбор и подготовка собственных игроков должны стать одной из первостепенных задач развития футбола в Самарской области.

Губернатор дал поручение до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу, сообщает пресс-служба облправительства. 
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