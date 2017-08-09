Грузинский голкипер "Крыльев Советов" Гиорги Лория вернулся в Самару
9 августа 2017 14:54
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Гиорги сейчас на клубной базе проходит дальнейшее восстановление под руководством врача-реабилитолога "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
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