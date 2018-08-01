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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Голкипер казанского "Рубина" Сергей Рыжиков стал игроком футбольного клуба "Крылья Советов"

1 августа 2018 21:30
92
Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.
Сегодня на футбольной базе "Крыльев" генеральный директор клуба Виталий Шашков подписал соглашение с известным российским вратарем Сергеем Рыжиковым.

37-летний голкипер выступал за казанский "Рубин" на протяжении 11-ти сезонов.

Сергей также вызывался в сборную России.

Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.

За "Крылья Советов" Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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