Голкипер казанского "Рубина" Сергей Рыжиков стал игроком футбольного клуба "Крылья Советов"
1 августа 2018 21:30
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37-летний голкипер выступал за казанский "Рубин" на протяжении 11-ти сезонов.
Сергей также вызывался в сборную России.
Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.
За "Крылья Советов" Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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