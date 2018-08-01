Голкипер казанского "Рубина" Сергей Рыжиков стал игроком футбольного клуба "Крылья Советов"

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37-летний голкипер выступал за казанский "Рубин" на протяжении 11-ти сезонов.Сергей также вызывался в сборную России.Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.За "Крылья Советов" Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"