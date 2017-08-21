Голкипер "Крыльев" Гиорги Лория до конца сезона будет выступать за махачкалинский клуб "Анжи"

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За нашу команду Гиорги выступает с 2015 года. За "Крылья" Лория провел 40 матчей.Сегодня Гиорги отправился из Самары в Махачкалу, где присоединится к своим новым партнерам, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"