Голкипер «Челси» станет самым высокооплачиваемым в мире
5 января 2018 00:02
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Зарплата Куртуа превзойдет ту, что получает в «МЮ» испанский вратарь Давид де Хеа. Испанец зарабатывает £200 тыс. в неделю.
Нынешнее соглашение Куртуа с «Челси» истекает в следующем сезоне. По его условиям Куртуа получает £100 тыс. Бельгиец готов был рассмотреть предложение «Реала», однако мадридцы сделали выбор в пользу вратаря «Атлетика» Кепа Аррисабалаги. После этого Куртуа принял решение продлить контракт с «Челси».
«Мы подождем еще пару недель, а затем сядем за стол переговоров. Я счастлив в «Челси» и близок к заключению нового соглашения. Были ли варианты? Не для меня. Я был спокоен, так как связан с «Челси». Несмотря на слухи и все такое, я сосредоточен на игре за «Челси» и счастлив тут», — сказал Куртуа.
Также «Челси» ведет переговоры с полузащитником Эденом Азаром, чей контракт истекает в 2020 году. Однако все условия соглашения еще не согласованы.
По мнению Куртуа, если он продлит контракт с «Челси», то и Азар последует его примеру, однако пока бельгийский полузащитник также ждет, будет ли предложение от «Реала».
«Потеря игрока вроде Эдена станет для нас катастрофой — он незаменим. На вырученные за него деньги можно будет купить хоть пять футболистов, но ни один из них и близко не будет так хорош, как Азар. Он для нас так же важен, как Месси и Роналду для «Барселоны» и «Реала», — заключил Куртуа.
Куртуа подписал контракт с «Челси» еще в 2011 году, однако до 2013 играл в «Атлетико» на правах аренды. С 2014 ода он выступает за лондонский клуб. В составе «Челси» он дважды стал чемпионом Англии, в составе «Атлетико» победил в первенстве Испании.
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