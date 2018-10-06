Гол Корниленко принес "Крыльям" победу над "Динамо" – 1:0

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Единственный гол наша команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко. Нападающий самарцев опередил соперника и головой отправил мяч в сетку – 1:0.Следующий матч "Крылья" проведут 20 октября в Екатеринбурге против местного "Урала", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"