Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин приедет в Самару

Керлинг на колясках – адаптированный вид керлинга для людей на колясках. В нем участвую команды, в состав которых могут входить одновременно мужчины и женщины. Первый чемпионат мира по керлингу на колясках прошел в 2002 году, с 2006 года – в программе зимних Паралимпийских игр. Сборная Россию по керлингу на колясках – серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года, трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016 года). В рейтинге Всемирной федерации керлинга сборная РФ занимает первое место.Самарская команда по керлингу на колясках была сформирована в августе 2017 года по инициативе АНО «Центр социально-психологической поддержки людей «Мой мир» с помощью министерства спорта Самарской области и региональной федерации керлинга.7 (17:00) и 9 июня (14:00) на льду спортивного комплекса «Ипподром Арена» пройдут тренировки сборной Самарской области по керлингу на колясках под руководством Антона Батугина. 8 июня в СК "Молодежный" состоится семинар по вопросам развития адаптивного спорта и керлинга на колясках в Самарской области, сообщает пресс-служба минспорта СО.