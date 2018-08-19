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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов: "Мы должны прибавлять, и будем над этим работать"

19 августа 2018 22:18
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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова после матча с "Локомотивом" в четвертом туре РПЛ.

– Сегодня у нас не "сыграли" замены. Я ожидал большего. Мы должны прибавлять, и будем над этим работать. Скоро поправится Канунников. Так на замену нельзя выходить, как это было сегодня. Как я оценю действия новичков команды? Самарджич сыграл хорошо. Хотя давно не играл. Уровень мастерства позволяет ему сыграть с листа. Шейдаев пока не готов. Ему нужно больше двигаться и работать над своей формой. Сегодня поражения мы не заслужили. У нас также были моменты у ворот соперника. В конце Гилерме вытащил, а мы привезли гол сами себе.

Полную пресс-конференцию Андрея Тихонова смотрите скоро на "КС-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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