Глава региона постоит лично за сохранение Тольяттинской "Лады" в КХЛ

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Так глава региона ответил на адресованное ему обращение болельщиков клуба."Хочу сказать, что видел обращение болельщиков. Мне небезразлична судьба клуба. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также небезразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем эшелоне российского хоккея", - заверил Дмитрий Азаров.В обращении фанатов "Лады" указывается, что на протяжении четырех сезонов при не худшем в лиге финансировании команда занимает предпоследние места в чемпионате. По их мнению, это говорит о неэффективности руководства клуба. Также фанаты указывают, что в КХЛ якобы принято предварительное решение о переводе "Лады" в ВХЛ.