Глава UFC предложил $150 млн Мейвезеру за бой с Нурмагомедовым
18 ноября 2018 17:07
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— Мы в прошлый раз пришли к нему, теперь пусть он прибудет к нам. Флойд, хочешь драться, хочешь заработать 150 млн? Тогда приходи к нам, — сказал Уайт.
Ранее Флойд Мейвезер объявил о проведении своего первого боя по правилам MMA. 31 декабря он встретится в Токио с кикбоксером Тенсином Нацукавой.
В середине декабря Нурмагомедов также вызвал его на бой.
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