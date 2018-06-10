Глава UFC анонсировал бой между Нурмагомедовым и Макгрегором
10 июня 2018 14:09
При этом Уайт подчеркнул, что бой между россиянином и ирландцем состоится не в Москве. «Нет шансов на то, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится на турнире UFC в Москве. Пока мы посмотрим, как пройдёт это шоу и разработаем долгосрочную стратегию для нашей работы в России. Я знаю, кто возглавит турнир, но не могу сказать этого. Следующий соперник Нурмагомедова? Конор Макгрегор», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».
В апреле 2018 года Нурмагомедов сообщил, что его команда уже начала переговоры с представителями ирландца. Россиянин заявил, что бой пройдет до конца года.
Макгрегор не выходит в октагон почти полтора года и потерял титулы чемпиона UFC. За это время титул выиграл Нурмагомедов, который победил в чемпионском бою американца Эла Яквинту.
По сведениям издания The Sports Journal, Макгрегор заинтересован не в бое с Нурмагомедовым, а в новом поединке с боксером Флойдом Мейвезером. «Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4-х унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены», — заявил шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль-Раиси. Организатором боя выступит UFC, однако когда он состоится, пока неизвестно.
UFC проведет бойцовский вечер в Москве в сентябре этого года. Файткард вечера еще не объявлен. Россия впервые примет бои промоушна.
Фото: ru-sports.ru
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