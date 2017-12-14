Гиревики из Жигулевска завоевали медали всероссйский соревнований

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завоевал серебряную медаль в весовой категории до 78 кг, толкнув две гири весом 32 кг 115 раз, а в рывке показал 156 раз., учащаяся ГБОУ СОШ № 7, стала серебряным призером, выступая в весовой категории до 53 кг. Она показала результат 168 в рывке с гирей 16 кг, опередив ближайшую соперницу почти на 40 подъёмов, а также превысив почти в 2 два раза норматив 1 разряда. Стоит отметить, что это её третье выступление на всероссийских соревнованиях.(ГБОУ ООШ № 3) завоевал серебро в весовой категории 73+ кг, показав результат 107 толчков и 192 рывка с гирями 24 кг.выполнил норматив мастера спорта, а Никита Твердов вплотную приблизился к выполнению этого норматива.В соревнованиях также выступали, которая выполнила 203 рывка с гирей 4 кг. Отлично выступилиполучившие памятные медали за первое выступление на всероссийских соревнованиях.Обратил внимание специалистовь, продемонстрировав отличную подготовку и прекрасную технику в выполнении упражнений.Интересна для зрителей была эстафета поколений. По ее правилам каждый из 5 участников команды должен быть в своей возрастной группе и поднимать гири соответствующего веса: 8, 12, 16, 24, 32 кг. Одна эстафета была в длинном цикле и одна в толчке. Победу в них одержала команда Астраханской области.Команда Жигулевска завоевала 5 бронзовых медалей в эстафете по длинному циклу и 5 серебряных медалей в толчке. Сафин Кайрат, Ливенцов Олег, Гросс Дмитрий, Лосенков Иван, Балдин Александр и Кривов Михаил стали героями в эстафете и привезли домой медали соответствующего достоинства. Всего 13 медалей в общем зачёте, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.