Геннадий Голубин: Корниленко заслужил, чтобы остаться в "Крыльях" после игровой карьеры

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Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов"подвел итоги первой части РПЛ и рассказал о трансферных планах, ответив на вопросы болельщиков самарской команды, присланные на почту пресс-службы, а также собранные в официальной группе клуба Вконтакте.– Мы действуем в рамках определенного трансферного бюджета, превышать который мы не можем. "Крыльям" требуется усилить несколько позиций, но мы исходим из имеющихся возможностей. Поэтому усиливаться будем путем арендных соглашений. Также отмечу, что зимой пригласить высококлассного игрока сложнее, чем летом в силу специфики контрактных соглашений.– Не стану лукавить – нам очень нравится этот игрок и он бы подошел игровой модели "Крыльев". Но Бикфалви – действующий игрок "Урала" и у него достаточно высокая опция выкупа в контракте. Хотя, конечно, игрок такого уровня не помешал бы не только нам, но и многим командам РПЛ.– Безусловно, ведь это позволит Сергею Корниленко уйти от статуса легионера. В Белоруссии много хороших игроков, мы постоянно следим за футбольным рынком. К некоторым игрокам из этой страны у нас был в том числе и предметный интерес.– Конечно. Сергей – наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение. Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в "Крыльях" после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться.– На данный момент он действующий игрок "Крыльев". В осенней части чемпионата Конюхов стал получать меньше игровой практики. Евгений хочет играть больше, поэтому сообщил, что хочет уйти. Но пока говорить о каких-то решениях рано.– Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев. Оба эти игрока могли оказаться в "Крыльях" этим летом.– Роман Шишкин – игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит очень на него рассчитываем.– Конечно. Мы смотрим рынки Европы, Америки, Азии. Собираем отчеты, копим информацию. Это наработки пока "в стол", на перспективу. Поскольку в данный момент мы будем приглашать в большей мере игроков с российским паспортом. Но все рынки мы знаем достаточно хорошо.– Ибрагим – действующий игрок "Рубина", на него там рассчитывают. Мы представляем его игровые способности и качества, знаем, что в Самаре болельщики очень тепло к нему относятся. Но рассуждать нет смысла, ведь у него контракт с другим клубом.– Нет, таких планов нет.– Понимаю, что некоторые самарские болельщики ностальгируют по отдельным игрокам из далекого или не очень далекого прошлого, но надо двигаться вперед. Тем более курс клуба сейчас – приглашать футболистов с российским паспортом.– Мы исходим из имеющегося количества легионеров в клубе и стабильно появляющихся в составе. Сейчас состав легионеров в "Крыльях" достаточно стабилен.– Не соглашусь. На зимние сборы с основной командой "Крыльев" поедут молодые игроки – Богдан Овсянников, Егор Голенков, Геннадий Киселев. Их очень хочет посмотреть в деле Миодраг Божович, который доказал, что умеет работать с молодежью. У ребят будет шанс проявить себя. Но отмечу, что все игроки должны сами выигрывать конкуренцию за место в составе. Нужно делать акцент на игровых качествах и готовности футболиста, а не вводить игрока в состав искусственно.– Самое важное – общая стратегия работы, система подготовки, тренерские кадры, а также селекция. В Академии работали голландские тренеры, которые адаптировали под нашу страну свою программу, и она дала плоды – игроки Академии дошли до сборной России. Эта наработанная программа никуда не делась, она есть. Нужно ее применять как в Академии, так и в КС-ЦПФ. Ну и, конечно, селекция. Раньше в Академию ребят свозили со всей страны. Селекция не должна быть только внутренней. Тогда будет более качественный отбор.– Скажу кратко – все мы ждали от него большего.– Нет. Главный тренер рассчитывает на Соболева, но ему еще нужно много работать над собой, чтобы показывать свой лучший футбол и стабильно попадать в состав.– Такая вероятность есть, но говорить пока преждевременно. Отмечу, что это качественный игрок.– В силу контрактных обязательств и определенных обстоятельств мы пока не можем официально озвучивать фамилии. Но изменения, безусловно, будут. Ведь чтобы включить нового игрока в заявку, место в ней нужно освободить – заявка ограничена.– Такой задачи нет, потому что у "Крыльев" есть выбор в линии атаки. Мы уверены, что Сергей Корниленко и Максим Канунников еще проявят себя во второй половине РПЛ.– Рыжиков – хорошее усиление по ряду факторов. Сергей - опытный вратарь с именем, один из лидеров. К тому же свободный агент. В мире есть примеры и более возрастных вратарей, выступающих на высоком уровне. Сразу в голову приходит Буффон. Заключительная игра с "Ростовом" показала, что Сергей Рыжиков готов приносить большую пользу "Крыльям" и посрамить скептиков, которые в него не верят.– Потому что новая команда "Крыльев" только строится. В весенней части мы должны выглядеть значительно сильнее, чем осенью, чтобы стабильно набирать очки, быть конкурентоспособными.– Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.– Как раз те, куда мы рассматриваем новичков: опорная зона, фланг защиты, под нападающими.– Потому что он умеет исправлять ситуацию в турнирной таблице, выдавать результат в достаточно сжатые сроки. К тому же он хорошо ставит игру, качественную, агрессивную и атакующую. Резюмируя: умеет добиваться быстрых результатов, ставит игру, которая нравится болельщикам.– Поступают, разговоры постоянно ходят. Но в это зимнее трансферное окно продавать кого-то из лидеров мы не будем. В том числе потому что стоит задача сохранит прописку в РПЛ и закрепиться в лиге.– Защитник Агустин Рохель. Даже на сайте transfermarkt можно проследить, что цена на него поднялась. Рохель хорошо вписался в команду, прошел определенную адаптацию. Хотя ему было довольно тяжело. Футболисту из Уругвая сложно привыкнуть к тому, что в России играют в футбол до -15 градусов. В Оренбурге он долго не хотел выходить из раздевалки.– Да.– Конечно. Мы следим за нашими молодыми игроками. Их аренда рассчитана до лета, после чего будем принимать решение по ним.– Конечно же, считаю. Потому что вижу, как здесь любят футбол и разбираются в нем. Многие болельщики сами пишут нам, предлагая рассмотреть того или иного футболиста. Значит, они вовлечены в процессы вокруг клуба, хотят помочь "Крыльям", передать свою энергетику команды. Это здорово. Могу назвать это красивой футбольной аномалией, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"