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Гандбольная "Лада" - серебряный призер Кубка России

1 апреля 2019 14:23
88
Тольяттинская
Гандбольная "Лада" - серебряный призер Кубка России!

В Ростове-на-Дону состоялись решающие матчи Кубка страны по гандболу среди женских команд.

Тольяттинская "Лада" в финале в упорной борьбе уступила "Ростов-Дону" - 28:30.

Да, обидно, но мы гордимся нашей командой, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:     пресс-служба минспорта СО 
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