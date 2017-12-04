Гандболистки сборной России с участием тольяттинок впервые обыграли команду Черногории
4 декабря 2017 10:52
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В воскресенье, 3 декабря, сборная России с тремя игроками "Лады" (Полина Ведехина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина) провела очередной матч в группе "С" на чемпионате мира в Германии.
После сборной Туниса россиянок ждал более серьезный соперник, располагающий несколькими игроками мирового класса, среди которых российским болельщикам наиболее знакома Катарина Булатович, выступающая за "Ростов-Дон".
К сирене на перерыв в достаточно быстрой и жесткой борьбе обозначилось небольшое преимущество подопечных главного тренера Евгения Трефилова (15:12). Гандболистки Черногории за десять минут до окончания встречи сравняли счет, но россиянки дожали соперниц в концовке – 28:24. Дарья Дмитриева получила приз лучшего игрока матча.
В следующей встрече сборная России 5 декабря сыграет со сборной Бразилии, пишет СитиТраффик.
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