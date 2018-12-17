Гандболистка "Лады" Дарья Дмитриева - серебряный призер чемпионата Европы
17 декабря 2018 22:14
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Во Франции завершился чемпионат Европы по гандболу.
Сборная России, за которую выступала капитан тольяттинской "Лады", заняла 2 место, уступив в финале хозяйкам (21:24), передает пресс-служба минспорта СО.
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