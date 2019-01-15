Гаджи Гаджиев: "С такими новобранцами "Крыльев Советов" будут думать не о сохранении прописки, а о месте в середине таблицы"
15 января 2019 21:08
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- В зимнее межсезонье "Крылья Советов" серьезно укрепились. Как оцениваете их трансферную кампанию?
- Начнем с Самедова. Нет никаких сомнений в том, что это квалифицированный игрок. В данной ситуации важно то, чтобы футболист сохранял мотивацию. Если получится это сделать, значит, он поможет.
- Сложно ли сохранить мотивацию при переходе из клуба, который борется за высокие места, в команду из низов таблицы?
- Такие переходы часто происходят в футболе, и здесь очень многое зависит от характера человека. Кто-то сохраняет мотивацию, а кто-то считает возможным расслабиться. Как у нас говорят, это зависит от того, идет ли игрок на базар или с базара.
- Для Самедова "Крылья Советов" - хороший выбор?
- Думаю, хороший. Здесь можно сослаться на примеры. В свое время Андрей Тихонов принес большую пользу самарскому клубу, когда я там был тренером. Я видел его роль в достижении результата. Даже в те моменты, когда он был не в лучшем состоянии, Андрей все равно был лидером команды, ее важной составляющей. Можно играть шестьдесят минут и приносить больше пользы, чем другие ребята, проводящие полные матчи. Я уверен, что и для самого Тихонова "Крылья" были заметной вехой в его футбольной карьере.
- Как оцените приход в "Крылья" Жано Ананидзе. Он работал с Божовичем, но подвержен постоянным травмам. Он сможет играть стабильно?
- Этого ни я, ни вы не знаем. Бывают ситуации, когда игрок с возрастом должен бы чаще получать травмы, но за счет опыта он способен правильно дозировать нагрузку, хорошо ориентироваться в игровых ситуациях. Но, конечно, от случайностей никто не застрахован.
- Из "Спартака" в "Крылья" проследовал и Артём Тимофеев. Это приобретение в основу?
- Жано и Самедов больше известны футбольной общественности. Одно то, что Тимофеев несколько матчей провел в основе "Спартака", заслуживает уважения. Но только я не дам вам ответ, как он впишется в состав своей новой команды.
- В "Крылья Советов" перешел футболист из "Чертаново" Антон Зиньковский, который является третьим бомбардиром ФНЛ с 11 голами. Как оцените этот трансфер?
- Мне всегда хочется поддерживать такие трансферы. Я не знаком с ним и не могу судить о его возможностях. Речь идет о том, что команда из РПЛ, приглашающая россиянина из ФНЛ, - это всегда позитивный шаг, который поддерживается профессионалами. В последние годы снижаются материальные ресурсы у клубов премьер-лиги. Это привело к тому, что во многих клубах РПЛ стали появляться молодые российские футболисты. С одной стороны, мы где-то потеряли в уровне, но позитив заметен - появилось много интересных молодых ребят, которые могут вырасти в игроков достаточно высокого класса.
- В общей сумме в "Крылья Советов" пришло шесть новобранцев, при этом самарский клуб, по словам его директора по развитию Александра Шикунова, не потратил на трансферы практически ни копейки. Как это оцените?
- Это значит, что у клуба нормальный маркетинг. Давно ушло то время, когда было невозможно приобрести хорошего футболиста без больших затрат. Сейчас многие футболисты получают свободный статус. Другое дело, что агентам все равно приходится платить.
- Среди ушедших игроков значатся Молло, Надсон, Башкиров, Чочиев, Ланин. Очевидные потери есть?
- Конечно, среди них выделяется Молло, который провел хороший период за "Крылья Советов" и существенно помогал команде. Но в свой нынешний приход в клуб он был не в том состоянии, в котором мог влиять на результат так же, как до этого. Раз самарцы решили с ним расстаться, значит, он не может вернуться на свой прежний уровень. А вообще, эти футболисты были игроками основного состава, хотя я не могу сказать, что все они были заметными фигурами в премьер-лиге.
- Сейчас "Крылья" находятся в зоне стыковых матчей. С такими покупками они сохранят прописку?
- Думаю, что и без приобретения у самарцев были серьезные возможности сохранить команду в премьер-лиге. Клуб, мне кажется, сейчас больше думает о том, как подняться в середину турнирной таблицы. Эти приобретения подчеркивают такие намерения.
Фото: соцсети
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